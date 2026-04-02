Более 325 тысяч жителей Иркутской области установили самозапрет на кредиты

В Иркутской области по состоянию на март 2026 года статус самозапрета на кредиты имеют 325,24 тыс. жителей, что составляет 14% от населения региона, сообщает Объединенное кредитное бюро.

За весь период работы сервиса в области подано 397,86 тыс. заявлений на установку ограничений и 48,4 тыс. заявлений на их снятие. Только за март 2026 года жители Иркутской области подали 20,71 тыс. заявлений на постановку самозапрета и 5,25 тыс. – на его снятие.

В целом по России на сегодняшний день самозапрет установлен у 19,7 млн человек. За весь период работы сервиса россияне направили 23,5 млн заявлений на установку ограничений, 9,3% из них впоследствии были отменены.