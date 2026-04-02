Работодателям Иркутской области нужны цифровые маркетологи

В первом квартале 2026 года в Сибири работодатели открыли более ста вакансий для маркетологов с требованием владения нейросетями. По всей стране навыки работы с AI встречаются в 30% предложений в сфере маркетинга – это первое место среди всех профессиональных направлений. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Наиболее высокий спрос в Сибирском федеральном округе сложился в Новосибирской области (50% от всех предложений), далее следуют Красноярский край (10%), Томская область (9%), Алтайский край, Иркутская и Омская области (по 8%).

Чаще всего навыки работы с нейросетями требуются интернет-маркетологам (42%), дизайнерам (19%) и контент-менеджерам (13%). Исследование показало, что 84% маркетологов уже используют AI для работы с текстами, 64% – для генерации изображений.

Работодатели стимулируют владение цифровыми инструментами более высокой зарплатой. В Иркутской области специалисты с AI-навыками могут претендовать на 75 тыс. рублей (на 1,8 тыс. выше среднего), в Новосибирской – на 83,7 тыс. (на 3,9 тыс. выше), в Омской – на 80 тыс. (на 10,9 тыс. выше).

Бюджеты на AI-инструменты увеличивают 13% малого бизнеса и 20% среднего и крупного, что свидетельствует о переходе к системному внедрению технологий. Эксперты отмечают устойчивый тренд на цифровизацию маркетинга и рост ценности специалистов с современными навыками.