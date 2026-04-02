Названа сфера деятельности в России с самыми большими зарплатами: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЦБ РФ исключил отказ россиян от наличных и карт в ближайшие пять лет, названа сфера деятельности в России с самыми большими зарплатами, вступили в силу новые правила денежных переводов, а в Иркутской области случилась очередная трагедия на льду. Подробнее – в обзоре СИА.

От наличных не откажутся

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что россияне в ближайшие годы не откажутся от наличных и пластиковых карт. «Я думаю, что на горизонте пяти лет ни наличные, ни карты не исчезнут. Может форм-фактор меняться. Не наличных, конечно, а карты виртуальные, еще в каком-то другом виде. Но на горизонте пяти лет перераспределится доля. Я думаю, что некарточные инструменты продолжат свой активный тренд по наращиванию и внутри банков, и в целом на платежном нашем пространстве», – сказала она.

Новые правила

В России с 1 апреля вступили в силу новые правила денежных переводов. В соответствии с ними теперь индивидуальные предприниматели должны указывать в поле «Плательщик» не только фамилию, имя и отчество, но и статус «ИП» в скобках. То же самое касается адвокатов, нотариусов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Налоги, взносы, пени и штрафы по ним теперь перечисляются как единый налоговый платеж. Помимо этого, платежные поручения были дополнены двумя новыми реквизитами: «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».

Прибыльная сфера

Росстат рассказал о самой прибыльной сфере деятельности по итогам февраля 2026 года – в ней отмечались самые большие средние зарплаты. Наивысшие суммы платили сотрудникам отрасли воздушного и космического транспорта – 230,8 тысячи рублей. В топ-3 также сфера добычи нефти и природного газа – 209,1 тысячи рублей, производства табачных изделий – 216,4 тысячи рублей.

Трагедия на льду

В городе Братске Иркутской области нашли тела двоих мужчин. На рыбалку они отправились 29 марта на машине, после чего перестали выходить на связь. Их искали несколько дней. Спустя время был обнаружен их автомобиль, провалившийся в полынью: люди не успели из него выбраться.

Дополнительные рейсы

В связи с повышенным спросом на поездки в период майских праздничных дней будут запущены дополнительные рейсы по маршруту Иркутск – Забайкальск. Из Иркутска поезд отправится 29 апреля и 6 мая в 21:45 по местному времени и прибудет в Забайкальск 1 и 8 мая соответственно в 07:46. Обратно поезд поедет 1 и 8 мая в 18:52. Прибытие в Иркутск состоится на следующий день в 22:56.