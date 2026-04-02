Ресторан «Русский» в Иркутске объявил о закрытии

В Иркутске закрывается ресторан «Русский», который располагается на улице Байкальской. Он будет работать еще около двух недель.

«Мы долго верили в лучшее и работали с полной отдачей, но иногда обстоятельства оказываются сильнее нашей любви к делу. С грустью сообщаем, что 15 апреля станет нашим последним днем. Для нас "Современная русская кухня" – это не просто строки в меню, а отражение уюта и домашнего тепла с городским шиком. Мы вкладывали душу в каждую тарелку и будем скучать по вашим улыбкам, по той особенной атмосфере, когда в зале тихо, вкусно и хорошо», – сообщается в соцсетях заведения.

До 15 апреля ресторан планирует работать в обычном режиме.

«Русский» в Иркутске открылся в 2020 году. Заведение располагается в ресторанном дворике рядом с ТЦ «Карамель» и входит в холдинг «Редрок». Ресторан предлагает блюда русской и сибирской кухни, а также авторские коктейли и настойки.