Сельскохозяйственные кооперативы Приангарья за год нарастили объем производства на 9%

В 2025 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы Иркутской области показали значительный рост, увеличив объем производства на 9%. Общая стоимость отгруженной продукции, работ и услуг составила 2,5 млрд рублей, чследует из данных Иркутскстата.

«Мелкие сельхозпроизводители активно объединяются в потребительские кооперативы. Это позволяет им совместно закупать сырье, перерабатывать продукцию, произведенную в частном секторе, и эффективно ее реализовывать. Такая модель способствует росту доходов сельских жителей и обеспечивает население качественной продукцией местных производителей», – пояснили аналитики.

В регионе действуют 106 кооперативов, специализирующихся на сбыте и переработке. Наиболее активно кооперативное движение развивается в Баяндаевском, Аларском и Эхирит-Булагатском районах.

Общая численность членов кооперативов – 5,8 тыс. человек, из которых 94% – владельцы личных подсобных хозяйств. В 2025 году к кооперативам присоединились 147 новых участников.

Снабженческо-сбытовые кооперативы активно пополняют запасы: закуплено 76 тонн зерна, 757 тонн картофеля, 2,4 тыс. тонн мяса и 22 тыс. тонн молока. Объем продаж сельхозпродукции вырос на 9,5%, до 1,4 млрд рублей, с преобладанием животноводческой продукции (мясо – 706 млн руб., молоко – 559 млн руб.).