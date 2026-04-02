Лицензирование операторов связи могут ужесточить

Минцифры обсуждает с участниками рынка ужесточение правил лицензирования операторов связи. Среди предложений – введение трех типов лицензий стоимостью от 1 до 50 млн рублей, запрет на выдачу разрешений индивидуальным предпринимателям и лишение лицензии за повторное грубое нарушение без решения суда, рассказали «Известиям» источники.

Также в материалах к обсуждению говорится о введении минимального уставного капитала для компаний связи – от 5 до 100 млн рублей в зависимости от типа лицензии. Компания не сможет начать оказывать услуги без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий.

Эксперты отмечают, что меры направлены на повышение безопасности связи, борьбу с нелегальными операторами и обеспечение защиты данных. В Минцифры подтвердили, что инициативы обсуждаются с бизнесом и находят положительный отклик в отрасли, но конкретных решений пока не принято.

Ведомство считает, что изменения приведут к тому, что на рынке останутся только надежные операторы, а качество и доступность услуг повысятся. В крупнейших компаниях связи от комментариев отказались.

Однако участники рынка предупреждают, что ужесточение лицензирования приведет к сокращению небольших операторов и консолидации рынка. Это может уменьшить конкуренцию и в итоге привести к росту тарифов. Только в Москве и Подмосковье действуют около 1,5 тыс. малых операторов, обслуживающих около 30% пользователей домашнего интернета. В Минцифры подчеркивают, что все инициативы будут тщательно обсуждаться.

Ранее сотовым операторам «большой четверки» на совещании в Минцифры предложили ввести тарификацию на международный мобильный трафик, превышающий 15 гигабайт в месяц. Меру предполагается реализовать до 1 мая.