Власти Саянска не заплатили предпринимателю 16 млн рублей за строительство медблока

Власти города Саянска Иркутской области задолжали 16 млн рублей предпринимателю по государственному контракту. В ситуацию вмешалась региональная прокуратура.

Согласно информации, предоставленной надзорным органом, в апреле 2025 года был подписан государственный контракт с ИП на строительство медицинского блока на территории Саянска. Несмотря на то, что подрядчик полностью выполнил все условия контракта, заказчик не произвел своевременную оплату.

В связи с этим прокуратура вынесла представление, требуя устранения выявленных нарушений. В результате предпринятых мер долг был погашен.