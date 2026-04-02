«Юридическая ловушка»: почему рекламные гиганты предостерегают клиентов от размещения в Telegram

Несмотря на обещание ФАС не штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года, крупнейшие рекламные группы России продолжают предостерегать своих клиентов. По данным «Ведомостей», топ-10 агентств по объёму закупок рекомендуют воздержаться от интеграций из-за высоких правовых рисков.

В чём главная опасность?

Основные опасения связаны не с ФАС, а с Федеральной налоговой службой (ФНС). Рекламодатели боятся, что после окончания моратория в 2027 году налоговая может:

Исключить расходы на рекламу в Telegram из налогооблагаемой базы.

Доначислить налоги, пени и штрафы, посчитав такие траты необоснованными.

Кроме того, существует риск «отложенного наказания». Срок давности по административным нарушениям в сфере рекламы составляет один год. Это значит, что ФАС может возбудить дело в 2027 году за кампанию, запущенную в 2026-м.

Реакция рынка

Из-за этой неопределённости рынок разделился на два лагеря:

Консерваторы: Крупные игроки советуют полностью избегать площадок с ограничениями.

Рисковые: Некоторые агентства продолжают работать с Telegram, но только если клиент подпишет гарантийное письмо и возьмёт все юридические риски на себя.

Эксперты отмечают, что ситуация не является поводом для паники, однако требует индивидуального подхода к каждому рекламодателю.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило новый пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив — запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN. Обсуждение новых мер совпало с предполагаемой датой блокировки мессенджера Telegram в России, которая, по данным источников РБК, может наступить в начале апреля.