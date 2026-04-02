Россиянам станет проще инвестировать в физическое золото

Минфин подготовил проект постановления, обязывающий аффинажные заводы выдавать на слитки электронные сертификаты. Сейчас подтверждение чистоты драгоценного металла часто выдается только в бумажном виде, а потеря документа усложняет продажу, сообщают «Известия».

Банки отказываются принимать слитки без сертификата или требуют дорогостоящей экспертизы. В результате владельцам остается лишь скупка или ломбард, где металл оценивают по цене лома, а не инвестиционного продукта. Электронный сертификат позволит избежать этих проблем.

Эксперты отмечают, что электронный документооборот упрощает обмен данными, снижает риски ошибок и повышает прозрачность для контролирующих органов. У каждого документа будет уникальный номер, что затруднит теневой оборот драгметаллов. По оценкам, объем рынка нелегального золота в РФ составляет 20%.

Для компаний нововведение означает мобильность и гибкость, снижение издержек на изготовление и логистику бумажных бланков. Однако в краткосрочной перспективе потребуются затраты на интеграцию с госсистемой и обучение сотрудников.

Проект также предусматривает усиление контроля за аффинажными заводами: сведения об остатках драгметаллов по итогам года будут передаваться в систему ГИИС ДМДК. Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза из страны аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, запрет вступает в силу с 1 мая 2026 года.