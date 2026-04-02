Торговые центры против закона: бизнес раскритиковал идею сделать арендодателей «налоговыми агентами»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который перекладывает функции налогового контроля на крупный бизнес. Согласно поправкам, торговые центры и рынки с 10 и более арендаторами будут обязаны проверять у них кассовую технику, сообщает газета "Ведомости".

В чём суть претензий?

Эксперты и бизнес-объединения, включая Торгово-промышленную палату, раскритиковали инициативу по нескольким причинам:

Несоразмерность наказания: За отсутствие регистрации кассы арендатора предлагается наказывать торговым центром, вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Юристы называют это внесудебным запретом на предпринимательскую деятельность.

Избыточность: Государство уже обладает инструментами контроля, и создание института «частных контролёров» признаёт неэффективность работы ФНС.

Риски: Возложение на арендодателей несвойственных им властных полномочий может привести к росту коррупции и конфликту интересов.

Юристы отмечают, что подобная практика уже применяется к маркетплейсам в отношении продавцов, но теперь она вводится на уровне федерального закона.

Ранее стало известно, что ФНС с 2027 года запускает проект по усилению контроля за безналичными платежами в рознице. Система будет автоматически сопоставлять данные контрольно-кассовой техники (ККТ) с информацией о транзакциях. Это позволит обеспечить 100% валидирование 83–84% розничного оборота, гарантируя, что все доходы учтены в налоговой базе. «К сожалению, не все компании четко декларируют поступления от оплаты картами. Новая система закроет эту лазейку», — пояснил глава ФНС Егоров.