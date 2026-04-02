Новости

«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Все материалы сюжета

Торговые центры против закона: бизнес раскритиковал идею сделать арендодателей «налоговыми агентами»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который перекладывает функции налогового контроля на крупный бизнес. Согласно поправкам, торговые центры и рынки с 10 и более арендаторами будут обязаны проверять у них кассовую технику, сообщает газета "Ведомости".

В чём суть претензий?

Эксперты и бизнес-объединения, включая Торгово-промышленную палату, раскритиковали инициативу по нескольким причинам:

  • Несоразмерность наказания: За отсутствие регистрации кассы арендатора предлагается наказывать торговым центром, вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Юристы называют это внесудебным запретом на предпринимательскую деятельность.
  • Избыточность: Государство уже обладает инструментами контроля, и создание института «частных контролёров» признаёт неэффективность работы ФНС.
  • Риски: Возложение на арендодателей несвойственных им властных полномочий может привести к росту коррупции и конфликту интересов.

Юристы отмечают, что подобная практика уже применяется к маркетплейсам в отношении продавцов, но теперь она вводится на уровне федерального закона.

Ранее стало известно, что ФНС с 2027 года запускает проект по усилению контроля за безналичными платежами в рознице. Система будет автоматически сопоставлять данные контрольно-кассовой техники (ККТ) с информацией о транзакциях. Это позволит обеспечить 100% валидирование 83–84% розничного оборота, гарантируя, что все доходы учтены в налоговой базе. «К сожалению, не все компании четко декларируют поступления от оплаты картами. Новая система закроет эту лазейку», — пояснил глава ФНС Егоров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Обеление экономики":
Все материалы сюжета (9)


Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес