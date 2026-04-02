Бакланов будут отстреливать в Иркутской области: мясо птиц направят на корм для животных

В Иркутской области утвердили план по сокращению популяции большого баклана. В соответствии с ним в 2026-2027 годах будет производиться отстрел этих птиц. Добытое мясо предлагают направить на производство корма для животных, следует из документа.

«Проработка вопроса с компаниями, заинтересованными в приобретении и переработке мяса баклана, яиц и биологических отходов с целью производства корма для домашних животных, кормовой муки, кормовых добавок», – говорится в поручении профильным министерствам и государственным фондам.

Кроме того, производителям – малым и средним предприятиям, заинтересованным в выпуске кормов из баклана, могут предоставить льготные займы. Поддержать также планируется и охотников, которые будут участвовать в добыче баклана и разрушении их гнезд.

Напомним, отстрел бакланов хотят разрешить на фоне роста их численности. По мнению ряда экспертов, птицы негативно влияют на количество рыбы в водоемах и окружающую среду, наносят ущерб программе рыборазведения, а также вытесняют других птиц в борьбе за гнездование.