Рабочую группу для организации жизнеобеспечения на Ольхоне создали в Иркутской области

В Иркутской области создали рабочую группу для организации жизнеобеспечения на острове Ольхон. В нее вошли представители органов власти, муниципалитета, правоохранительных структур, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Накануне состоялось заседание, сообщили в региональном правительстве.

«Ключевая задача рабочей группы – формирование устойчивых механизмов межведомственного взаимодействия при организации жизнеобеспечения на острове. Это необходимо для своевременного и эффективного реагирования на возникающие риски, а также поддержания бесперебойной работы всех жизненно важных процессов, особенно в периоды сезонных ограничений транспортного сообщения с Ольхоном», – отметили власти.

Уже есть первые результаты работы группы: для проверки безопасности перевозок на острове и до материка организовано дежурство экипажей ГИБДД, в выходные дни их количество увеличивается. Ведется установка санитарных зон, в том числе с учетом потребностей туристического бизнеса.

Участники обсудили, что на острове в этом году начнется реконструкция участка длиной 28,7 км трассы Баяндай – Еланцы – Хужир с 124-го по 153-й километр. Будут завершены капремонты двух участков на подъезде к поселку Хужир и на территории населенного пункта. На острове продолжится реконструкция причальных сооружений.

Не обошли стороной и вопросы ужесточения ответственности за выезд на лед в неположенном месте, формирования единых стандартов безопасности на водных объектах, разработки дорожной карты по поддержанию жизнедеятельности при ограничении сообщения с островом.

Также планируется подвести итоги зимнего сезона 2026 года, качественно подготовиться к летнему сезону на побережье Байкала и к предстоящей зиме 2026–2027 годов. В перспективе хотят разработать комплексный план развития всесезонного туризма в Иркутской области.