Первые официальные пляжи хотят создать в Иркутской области

В Иркутской области хотят создать первые официальные пляжи. Эту инициативу обсудили в рамках рабочей группы в региональном правительстве.

«В части подготовки к предстоящему летнему туристическому сезону рассмотрен вопрос организации официальных пляжей. В настоящее время их в Иркутской области нет. Для решения будет рассматриваться вопрос изменения законодательства в части выделения земельных участков для организации официальных пляжей», – пояснили власти.

Прежде официальных пляжей в Иркутской области не было. В 2025 году их также не открыли, поскольку Роспотребнадзором не было выдано ни одного заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам.