Только 7% иркутян хотят, чтобы их нанимал на работу ИИ

В Иркутске лишь 6% респондентов готовы полностью доверить проведение собеседований алгоритмам, еще 45% – часть процесса, в то время как 49% категорически против этого. При этом практическая готовность к взаимодействию с ИИ оказалась несколько выше теоретического доверия: 35% опрошенных согласились бы пройти собеседование с алгоритмом.

Если респондентам предлагается сделать выбор между рекрутером и искусственным интеллектом, подавляющее большинство – 80% – высказывается за человека, в то время как предпочтение алгоритмам отдают лишь 7% опрошенных.

Женщины чаще выражают частичное доверие алгоритмам (47% против 43% у мужчин). Представители сильного пола более категоричны: 54 процента из них считают, что алгоритмам нельзя доверять проведение собеседований (среди горожанок – 44%).

Стереотип о безусловной лояльности молодежи к технологиям не подтверждается. Уровень доверия к ИИ в найме у молодежи до 35 лет и тех, кто старше, примерно одинаков. Респонденты со средним профессиональным образованием противятся использованию ИИ в рекрутинге активнее, чем те, у кого высшее образование.