Т2 делает абонентам других операторов серьезное предложение

Мобильный оператор T2 предлагает клиентам других операторов получить полгода связи в подарок при переходе на свою сеть. В поддержку оффера Т2 запустила масштабную рекламную кампанию, которая в ироничном ключе обыгрывает страхи абонентов перед сменой оператора. Действие нового ролика происходит у алтаря.

Смену оператора абоненты часто воспринимают как серьезный шаг – «один раз и на всю жизнь». Т2 предлагает взглянуть на это иначе. В новом рекламном ролике оператор обыграл типичные сомнения абонентов. Центром сюжета стала свадебная церемония: «невеста» колеблется у алтаря, и ее останавливает знакомый многим страх перед важностью шага. Ей кажется, что перенос номера – это долго, сложно и может оставить без связи.

Компания спешит развеять эти мифы и заявляет, что перейти на Т2 просто, и на время оформления переноса номера клиент остается на связи. Свою уверенность оператор подкрепляет не только словами, но и конкретным предложением: новый абонент получает полгода связи в подарок. Это делает решение о переходе еще очевиднее.

Рекламная кампания транслируется на федеральных телеканалах, в сетях наружной рекламы, онлайн-видеосервисах и других цифровых форматах.

«Задача новой рекламной кампании – снять барьер сложности при смене оператора. Несмотря на кажущиеся трудности, это простой и понятный процесс, без лишних шагов и бюрократии. Чтобы начать перенос, не нужно никуда ходить, на это требуется минимум усилий», – Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2.

«При переходе в T2 со своим номером абонент получает не только качественную связь, которой целых полгода можно пользоваться бесплатно, но и доступ ко всем привилегиям наших клиентов. Это несгорающие остатки трафика, возможность менять минуты и гигабайты на скидки, «вечный» номер и многое другое. И главное – с абонентами остается их привычный номер телефона, а вместе с ним – привязка к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям и подпискам на любимые сервисы. Минимум неудобств, максимум пользы», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

