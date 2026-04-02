Банки пошли на уступки по 300 тыс. кредитов за январь-февраль

За январь-февраль 2026 года банки сделали уступки по почти 300 тысячам кредитных договоров, сообщает Объединенное кредитное бюро. Основная доля пришлась на кредиты наличными (80%), ипотеку (9,6%) и автокредиты (2,9%).

В 64% случаев банки предоставили отсрочку платежа, в 31,5% – не начисляли проценты за просрочку. Доля прощения штрафов выросла с 0,6% до 1,2%, временное снижение платежа коснулось 1,3% заемщиков.

«Кредиторы готовы идти навстречу заемщикам, предлагая различные варианты уступок для облегчения долговой нагрузки. Однако, количество таких соглашений остается относительно невысоким. Учитывая, что около 10 миллионов человек имеют длительную просроченную задолженность, очевидно, что потенциал для применения инструмента уступок гораздо шире. Зачастую заемщики просто не знают о доступных им возможностях реструктуризации долга, включая те, что предусмотрены законодательством. В результате, столкнувшись с финансовыми трудностями, люди предпочитают не говорить о проблеме, пропускают платежи и накапливают большую просрочку, с которой уже действительно сложно помочь», – Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного кредитного бюро.