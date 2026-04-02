Пожилые россияне массово возвращаются на рынок труда

Рынок труда все активнее вовлекает кандидатов «серебряного возраста», показывают данные hh.ru. Работодатели направили более 1,1 млн приглашений: мужчинам – свыше 584 тыс., женщинам – около 567 тыс., сообщают «Известия».

Зарплатные ожидания возрастных соискателей растут. В среднем по России медианный уровень желаемой оплаты труда достиг 80 тыс. рублей, тогда как кандидаты старше 55 лет рассчитывают на 82,4 тыс. рублей в месяц. В группе 60+ ожидания ниже – около 70,8 тыс. рублей.

Одновременно сохраняется интерес к дополнительной занятости. По данным «Авито Подработки», число соискателей старшего возраста, заинтересованных в подработке, выросло на 34%. Средний ожидаемый дополнительный доход составляет почти 35 тыс. рублей в месяц.

Среди офисных профессий наиболее популярны у возрастных кандидатов позиции бухгалтера (более 373 тыс. откликов), менеджера по продажам (свыше 308 тыс.) и администратора (более 171 тыс.). Высокий интерес сохраняется к инженерным специальностям – свыше 390 тыс. откликов.

В сегменте рабочих профессий лидирует водитель – на такие вакансии откликнулись более 385 тыс. раз. Также востребованы охранники, упаковщики, разнорабочие, продавцы и курьеры.

