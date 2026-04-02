В Усть-Куте стартовал проект обновления генплана в рамках мастер-плана при поддержке ИНК

Цель — придать стратегической концепции, разработанной в рамках мастер-плана, статус действующего юридического документа. Работа над проектом будет проведена в один этап, который включает научный анализ, демографическое прогнозирование и разработку архитектурных концепций. В основу вошли данные о социально-экономическом развитии поселения.

Обновленный генеральный план, рассчитанный до 2046 года, станет основным инструментом управления развитием города. Документ закрепит решения по зонированию, инфраструктуре и застройке на законодательном уровне, обозначит четкие границы зон развития и прозрачные градостроительные регламенты для инвесторов, обеспечит предсказуемость изменений в городской среде.

Генеральный план предусматривает оптимизацию использования территорий, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также меры по защите от чрезвычайных ситуаций и охране культурного наследия. Важным этапом станут публичные слушания, где будут учтены мнения граждан и органов власти. Итоговый пакет документов будет размещен в государственных информационных системах.

Напомним, мастер-план Усть-Кутского района был разработан по инициативе и на средства ИНК. В него вошло 230 проектов и инициатив, часть из которых предложили местные жители. Базовый сценарий предполагает инвестиции в размере 59,5 млрд рублей в развитие инфраструктуры района. Ключевые направления развития — газохимия, лесная промышленность, транспортная логистика, девелопмент, туризм и сопутствующие сервисы.

В рамках мастер-плана в 2025 году было реализовано более 60 мероприятий на сумму 2,2 млрд рублей. Так, были проведены ремонты дорог, выполнено проектирование восстановления моста через протоку реки Кута, завершено проектирование канализационных очистных сооружений в Янтале, произведен капитальный ремонт Центра дополнительного образования района. Кроме того, активно ведется строительство школы №7 в микрорайоне Мостоотряд. Планируется, что трехэтажное здание, рассчитанное на 352 ученика, будет введено в сентябре этого года.