В Иркутской области установлен режим особой охраны на семи памятниках природы

Правительство Иркутской области утвердило положения о семи особо охраняемых природных территориях регионального значения. Памятники природы расположены в Нижнеудинском, Нукутском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усольском районах.

В перечень вошли «Заяшский водопад», «Проявление фигурных камней на реке Хан», «Пороги Хангарок», «Усть-Кутский источник», «Озеро с кувшинкой чисто-белой», «Озеро Алтарик» и «Облепиха у поселка Раздолье». Режим особой охраны запрещает любую деятельность, наносящую ущерб природным комплексам.

На территориях памятников запрещено предоставление земельных участков под хозяйственную деятельность, не связанную с охраной, размещение объектов капитального строительства, проведение всех видов рубок (кроме санитарных и противопожарных), геологическое изучение недр с целью разработки месторождений.

Также под запрет попадают движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, загрязнение и захламление территории, хранение отходов.