Оборот розничной торговли в Приангарье вырос на 8,5% в 2025 году

В Иркутской области сохраняется тенденция роста оборота розничных продаж и общественного питания, сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования со ссылкой на Иркутскстат. В 2025 году жителям Приангарья продано товаров на 898 млрд рублей, что на 8,5% выше показателя 2024 года, а оборот общественного питания увеличился до 45,7 млрд рублей (плюс 1,3%).

Для обеспечения доступа жителей к продуктам по доступным ценам более чем в 1700 торговых объектах реализуются социальные проекты и акции с минимальными торговыми надбавками на товары первой необходимости.

В стабилизации цен участвуют более 1100 торговых объектов, присоединившихся к двум меморандумам о неповышении цен на ряд продовольственных товаров местного производства. Документы заключены между правительством региона, производителями и торговыми организациями.

Для сбыта сельхозпродукции в области созданы ярмарки, рынки, нестационарные и мобильные торговые объекты. В 2025 году организовано 255 постоянно действующих ярмарочных площадок, проведено 1362 ярмарки, из них 689 – с участием сельхозпроизводителей.

На трех розничных рынках Приангарья более 80% торговых мест предназначено для продовольственных товаров, треть из них – для сельхозпродукции. Работают более 2600 нестационарных и 200 мобильных торговых объектов, а также более 2000 объектов фирменной торговли местных производителей.