Спрос на новостройки снизился, рост цен замедлился

Средняя цена на новостройки в городах-миллионниках России за первый квартал увеличилась на 2–3,2%, до 210–216 тыс. руб. за кв. м. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, это произошло после роста в пределах 4–5,5% во второй половине 2025-го.

«При этом в годовом выражении стоимость нового жилья повысилась на 12–13%, и это также ниже пиковых значений конца прошлого года», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, ключевая причина кроется в резком охлаждении спроса после ажиотажа в конце 2025 года, когда покупатели спешили воспользоваться льготной ипотекой. «С начала 2026-го в ряде регионов продажи упали на 47–53% г/г», — уточняет аналитик. Он добавляет, что высокая ключевая ставка и ужесточение условий семейной ипотеки дополнительно ограничили приток новых покупателей.

«В результате девелоперы вынуждены чаще использовать скидки и гибкие схемы продаж, но это скорее маркетинг, чем полноценное снижение цен», — поясняет Чернов.

Аналитик обращает внимание, что последствия уже заметны, так как рынок возвращается к более сбалансированной модели, где цены определяются реальными доходами населения, а не доступностью льготных кредитов. «При этом сохраняется сильная дифференциация по городам», — отмечает он. По словам эксперта, в ряде регионов с устойчивым спросом и ограниченным предложением рост продолжается, тогда как на чувствительных к ипотеке рынках фиксируется стагнация или даже локальное снижение цен.

«В ближайшие три-шесть месяцев мы ожидаем продолжения роста цен на новое жилье в диапазоне 0–2% за квартал», — прогнозирует Чернов. Он полагает, что более заметное ускорение возможно только при дальнейшем снижении ставок и восстановлении спроса со стороны ипотечных заемщиков. «Скорее всего, это произойдет ближе к концу текущего года», — уточняет эксперт.

«Пока же рынок проходит фазу охлаждения после перегрева, и это ограничивает потенциал роста цен», — заключает Владимир Чернов.