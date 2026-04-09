Апрельский номер Газеты Дело вышел в свет

Вышел в свет очередной, апрельский, номер Газеты Дело. В этот раз его открывает интервью с управляющим директором Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексеем Кузнецовым. Как чувствует себя строительная отрасль Сибири, как на этом фоне выглядит Иркутская область, видит ли банк интересные проекты КРТ в нашем регионе и каковы планы банка на Приангарье - об этом в нашем материале.

Также в номере: управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова подвела итоги 2025 года и дала прогнозы на год нынешний; бизнес-визионер, руководитель проекта «ВЕКТОР премиум-квартал» Роман Мацинский рассказал, как команда проекта создает будущее уже сегодня; а директор цифрового агентства «Адикт» Антон Паймышев назвал тренды, которые сегодня следует учитывать бизнесу, продвигающему свои товары и услуги в интернете.

И конечно, на страницах номера вы найдете новости компаний, интервью с представителями бизнеса, мнения и комментарии актуальных событий.

«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.

«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.

В марте делегация Сибирского регионального центра банка ДОМ.РФ побывала на строительных площадках иркутских девелоперов, пользующихся проектным финансированием банка. Одним из проектов, реализацию которого оценили представители банка, стал ЖК «Салют». Газета Дело со своей стороны поинтересовалась у коммерческого директора ООО «СЗ СК «Родные берега» Михаила Татарникова, как продвигается проект, насколько ощутим интерес покупателей к недвижимости в ЖК «Салют» и за что иркутяне (и не только они) выбирают квартиры в этом жилом комплексе.

Как инвестируют состоятельные россияне? Российский инвестиционный ландшафт в последние годы заметно изменился. Капитал, который раньше свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался внутри России и сформировал новую структуру спроса. В центре этих изменений оказались состоятельные инвесторы – в профессиональной среде их называют «хайнетами». О том, как изменились их инвестиционные предпочтения, и о том, какие уроки можно извлечь, наблюдая за их стратегиями, нашему изданию рассказала исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

«Мы – визионеры. В своем проекте «ВЕКТОР премиум-квартал» мы создаем будущее уже сейчас, меняя представление иркутян о возможном», – заявляет Роман Мацинский, основатель проекта, первые секции которого уже поднялись в Октябрьском районе Иркутска. О том, как девелопер увидел за старыми деревянными фасадами перспективы нового центра притяжения, из чего складывается премиальный сервис для будущих резидентов и почему этот опыт сложно повторить, он рассказал нашему изданию.

Позиции ВТБ в Иркутской области укрепляются – в 2025 году уже больше половины экономически активных жителей региона пользовались услугами банка. Выросла и сумма на депозитах – иркутяне продолжали активно сберегать. Однако финансовые рынки замедляются – доходность вкладов снижается, а кредиты все еще остаются дорогими. Все это усиливает конкуренцию между игроками. Как реагируют розничные и корпоративные клиенты? Какие стратегии и инструменты рассматривают? На что делает ставку сам банк? Об этом и не только – рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

Еще пять лет назад казалось, что собственный сайт – это рудимент. Зачем тратить бюджеты на разработку и хостинг, если есть маркетплейсы, агрегаторы и соцсети, где «уже сидят все»? Сегодня все больше бизнесов возвращаются к идее сайта, как альтернативного (а порой и основного) канала связи с потребителем. Что толкает предпринимателей на этот шаг, в чем «сила» собственной интернет-площадки рассуждает руководитель цифрового агентства «Адикт» Антон Паймышев.

Спрос на газовое топливо растёт – это экономично и экологично. Но, как показывает практика, не все автомобилисты оказались готовы к этому – и некоторые требования на заправочных станциях кажутся им избыточными. Руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок, рассказала, чем продиктованы правила заправки газом и почему их необходимо соблюдать.

«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.

С кондитерской сетью «Мария» знаком, без сомнения, каждый житель Иркутска. Уже 33 года компания радует горожан вкусными тортами, пирожными, выпечкой. «Когда за столиком в кафе собираются три поколения: бабушка, мама, дочка – для нас это главный показатель успеха», – говорят совладелицы «Марии», сестры Анна Анисимова и Евгения Кенсовская. О семейных ценностях, тонкостях производства, качестве без компромиссов, новой «Экосистеме вкуса «Мария» и масштабном ребрендинге, который затронет не только фирменный стиль, но и ассортимент, – в нашем материале.

Дорого, хлопотно, далеко от цивилизации – так обычно звучат причины, из-за которых городские жители опасаются менять привычную жизнь в каменных джунглях на пригород. Между тем, все это уже давно не имеет отношения к современному загородному жилью, которое возводится надежным застройщиком и обслуживается профессиональной управляющей компанией. Какие стереотипы о жизни в частном доме можно оставить в прошлом, рассказывает генеральный директор компании «Олива Девелопмент», автор проекта реновации поселка «Камертон» и загородный житель со стажем Ольга Иванова.

За последние годы рынок частного домостроения пережил настоящую революцию: от легких денег и ажиотажного спроса до строгих правил проектного финансирования и эскроу-счетов. Татьяна Рейтер, «Деловой АККОРД», рассказывает о том, как успешно адаптироваться к переменам на рынке ИЖС.

Может ли страхование недвижимости стать не просто финансовой гарантией в случае ЧП, а превратиться в инструмент управления рисками и контроля качества на протяжении всего жизненного цикла здания – от проекта до ликвидации последствий страховых случаев? Об этом шла речь на круглом столе «Сейсмическая безопасность строительного комплекса: баланс ответственности между государством, бизнесом и страховым рынком». Его организаторами выступили Российская инженерная академия, Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий, Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» при поддержке Правительства Иркутской области и страховой компании СОГАЗ. Как страховые компании могут влиять на развитие технологий и качество проектов? И готово ли само страховое сообщество к новой роли? Об этом – в нашем материале.

Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже Диапазон цен на ИЖС в Иркутской области поражает. На сайтах объявлений можно найти дома площадью 100 кв. м и за 4,5-5 млн рублей, и за 10-12 млн. Чем обусловлен столь значительный разброс цен? Каков реальный минимальный бюджет качественного строительства в наших климатических условиях? Чем рискуют покупатели, выбирающие по принципу «чем дешевле, тем лучше»? Газета Дело задала эти вопросы экспертам рынка индивидуального жилья.

Мгновенный эффект или долговременная польза? Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль», – об экологичности и безопасности в современной косметологии Экологичный подход к красоте и новые тренды в косметологии и эстетической медицине, сложные запросы пациентов и их безопасные решения – эти и другие актуальные темы обсудили на первом кейс-форуме для практикующих косметологов «Навигатор врача-2026». На мероприятие, организованное компанией «Сатэль» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Сияние Байкала», съехались более 230 врачей-косметологов из разных регионов страны. Идейный вдохновитель и научный руководитель проекта, основатель компании «Сатэль» Эльмира Сатардинова рассказала о масштабном событии, состоянии индустрии, новых вызовах и трендах.

«Невидимый результат – показатель мастерства косметолога» По словам Игоря Бондаренко, доктора медицинских наук, врача-косметолога, рентгенолога и УЗД из Москвы, в развитии косметологии Россия намного прогрессивнее западных стран. «Иркутск не отстает от общей тенденции», – заявил эксперт на кейс-форуме «Навигатор врача-2026: сложные запросы – безопасные решения – долгосрочные отношения», организованном компанией «Сатэль». О том, в каких технологиях отечественная индустрия красоты занимает передовые позиции и как это помогает в работе с пациентами, Игорь рассказал нашему изданию.

«Давайте сделаем всё» — не работает: эксперты назвали главную ошибку проектов «Города будущего» Как пересекаются архитектурные и девелоперские проекты, психология потребителя и пирамида Маслоу? Способны ли урбанисты и строительное сообщество создавать жилую застройку, которая будет отвечать на все человеческие потребности: от базовых – крыши над головой до высших – самореализации через среду? И будет ли экономически успешной недвижимость, насыщенная максимальным набором опций? Разными точками зрения на эту тему поделились участники конференции «Архмаслоу», которую в рамках Байкальской строительной недели организовали РГУД и Сибирская лаборатория урбанистики. Ключевые тезисы экспертов читайте в нашем обзоре.