Пять семей в сельской местности Приангарья получат жилье по договору найма в 2026 году

В 2026 году пять семей, проживающих и работающих в сельской местности Иркутской области, получат жилье по договору найма. Дома построят и приобретут для работников социальной сферы и администрации опорных населенных пунктов Киренского и Чунского районов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

На строительство трех домов и приобретение одного готового муниципальным образованиям направлено 26,2 млн рублей из консолидированного бюджета. В числе будущих новоселов – три семьи воспитателей детского сада, одна семья работника культурно-досугового центра и одна – сотрудника местной администрации.

Муниципалитет и работодатель нанимателя совместно финансируют 20% стоимости жилья, оставшиеся 80% субсидируются за счет федерального и областного бюджетов (24,6 и 1,5 млн рублей соответственно).

Через пять лет наниматели смогут выкупить дома у муниципалитета за 10 процентов стоимости, а через десять лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в сельской местности. Такой механизм позволяет привлекать квалифицированных специалистов в районы и создавать для них комфортные условия проживания.