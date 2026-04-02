ВТБ представил новую версию мобильного приложения

ВТБ провел редизайн мобильного приложения, изменив структуру навигации и логику работы сервиса. Как сообщили в кредитной организации, обновление направлено на перераспределение функций в зависимости от сценариев использования: все операции теперь сгруппированы в четыре основных раздела.

В банке уточняют, что изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса, при которой объем доступных инструментов и предложений зависит от активности использования продуктов организации.

«Время – главная ценность для человека. Новое приложение позволяет быстро и с максимальным удобством решать все вопросы и адаптировано под интересы каждого клиента», – прокомментировала запуск первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

В течение года банк планирует дальнейшее развитие функциональности разделов и привлечение новых партнеров.