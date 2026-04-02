Новости

«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Все материалы сюжета

ВТБ представил новую версию мобильного приложения

ВТБ провел редизайн мобильного приложения, изменив структуру навигации и логику работы сервиса. Как сообщили в кредитной организации, обновление направлено на перераспределение функций в зависимости от сценариев использования: все операции теперь сгруппированы в четыре основных раздела.

В банке уточняют, что изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса, при которой объем доступных инструментов и предложений зависит от активности использования продуктов организации.

«Время – главная ценность для человека. Новое приложение позволяет быстро и с максимальным удобством решать все вопросы и адаптировано под интересы каждого клиента», – прокомментировала запуск первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

В течение года банк планирует дальнейшее развитие функциональности разделов и привлечение новых партнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес