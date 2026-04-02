Рекордные штрафы: ФНС в 1,5 раза увеличила сборы с бизнеса по итогам проверок

В 2025 году российские предприниматели и граждане столкнулись с беспрецедентным ростом налоговых претензий. По данным аналитиков FinExpertiza, общая сумма доначислений и штрафов по итогам проверок выросла в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 706,9 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что речь идет не только об общей сумме, но и о росте «качества» проверок. Средний чек одного выездного дела вырос до рекордных 105,4 млн рублей.

Где бизнесу приходится платить больше всего?

Лидером по среднему размеру доначислений стала Северная Осетия, где одна результативная проверка обходится бизнесу в среднем в 1,5 млрд рублей. В топ-10 регионов с самыми высокими суммами также вошли:

Новгородская область — 761,8 млн руб.

Мурманская область — 460,7 млн руб.

Свердловская область и Санкт-Петербург — 275,6 и 259,3 млн руб. соответственно.

Аналитики связывают рост показателей с повышением эффективности налогового администрирования и автоматизацией процессов контроля.