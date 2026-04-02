Банк Уралсиб запустил доставку бизнес-карт

Банк Уралсиб запустил доставку мгновенных бизнес карт для действующих клиентов. Сервис начал работать в пилотном режиме для клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Действующие клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн». После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник банка и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием карточного счета.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.