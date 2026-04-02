Два аварийных дома снесут в Иркутске на бульваре Гагарина

Два дома на бульваре Гагарина – №6 и №8 – снесут, поскольку они признаны аварийными. В границах этих адресов реализуют проект комплексного развития территории. Ведется поиск компании, которая захочет его заключить. Заявки принимают на площадке ГИС «Торги» до 16 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В указанных зданиях проживают порядка 60 человек. Победитель электронных торгов в установленные сроки должен будет предоставить людям другое жилье и демонтировать аварийные объекты. Расселение граждан инвестор выполнит за свой счет, что позволит сэкономить в городском бюджете более 100 млн рублей.

После этого у компании появится возможность на освободившихся земельных участках возвести административное здание и многоквартирный дом. Каждый объект будет соответствовать исторической застройке: высота не превысит четырех этажей.