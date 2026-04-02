Иркутскую авиакомпанию уличили в невыплате экипажам 1,9 млн рублей за переработки

Авиакомпанию «ИрАэро» из Иркутска уличили в невыплате сотрудникам свыше 1,9 млн рублей за сверхурочную работу. Организацию привлекли к ответственности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В течение 2025 года полетное время членов экипажей превышало допустимую норму – 90 часов в месяц, сверхурочная работа не учитывалась и не оплачивалась», – говорится в сообщении.

Для восстановления прав граждан транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании, в результате чего 112 членам летных экипажей выплатили указанную выше сумму.

Перевозчика и начальника штаба летной службы привлекли к административной ответственности и оштрафовали.