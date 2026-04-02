Запущенный земельный участок изъяли у собственника в Иркутском районе

В Иркутском районе собственник лишился земельного участка площадью 1,9 га в урочище Зверевское, поскольку его запустил. Соответствующее решение принял суд, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области

По данным ведомства, владелец не предотвратил зарастание сельхозугодий деревьями и кустарниками, что нарушает требования земельного законодательства. Выданное предписание об устранении нарушения исполнено не было, и по состоянию на сентябрь 2025 года зафиксировано неисполнение как предписания, так и судебного акта.

Поскольку участок не использовался по целевому назначению в течение более трех лет, его решили изъять. Землю продадут на торгах.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми у россиян стали изымать заброшенные участки. Закон направлен на побуждение владельцев поддерживать свои земли в хорошем состоянии.


