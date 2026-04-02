Фермера в Иркутской области уличили в нелегальном использовании 922 кг химикатов

В Иркутской области привлекли к ответственности фермера из Нижнеудинского района за нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов. Подробности рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Согласно информации, предоставленной надзорным органом, в 2025 году при выращивании сельхозкультур на участках близ деревни Виленск и станции Шеберта, фермер применил 922 килограмма химических средств защиты. Среди них были вещества, представляющие 2-3 класс опасности для людей и 1-3 класс для пчел.

При этом ключевые данные о приобретении, способах применения, дозировках, локациях и датах обработок, а также о предпринятых мерах по защите пчелиных семей, не были зарегистрированы в федеральной системе прослеживаемости «Сатурн».

Отсутствие информации в ФГИС «Сатурн» свидетельствует о нарушении требований по оповещению пчеловодов и создает риски негативного воздействия на окружающую среду. Фермеру назначен административный штраф.