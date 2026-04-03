Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 апреля: 12 239,7500 руб/1 г золота и 193,3700/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 239,7500 руб.
- 1 грамм серебра - 193,3700 руб.
- 1 грамм платины - 5 062,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 801,8401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 294,4404 р. (2,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9600 р. (2,63%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 116,5000 р. (2,36%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,4799 р. (1,29%).