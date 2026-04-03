Дальневосточный банк вошел в пятерку самых выгодных программ дальневосточной ипотеки

Дальневосточный банк вошел в топ-5 самых выгодных программ дальневосточной ипотеки в марте 2026 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Рейтинг учитывает значение процентной ставки, сумму и срок кредита, размер первоначального взноса, скидку к базовой ставке и условия ее получения, полную стоимость кредита и другие параметры.

Программа Дальневосточного банка «Дальневосточная и арктическая ипотека» помогает приобрести жилье на льготных условиях на территории ДФО и Арктической зоны. В 2026 году действуют обновленные условия: можно купить вторичное жилье в городах, где нет массового строительства; программа доступна для многодетных семей без ограничений по возрасту родителей, а также для всех работников государственных и муниципальных учреждений образования, расположенных на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО, или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ.

С 1 апреля 2026 года перечень категорий заемщиков расширен. Ознакомиться со всеми условиями дальневосточной ипотеки и подать заявку можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка.