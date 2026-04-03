Плата за безопасность: Иран намерен взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран продолжает работу над законопроектом о введении сборов для судов, следующих через Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировой торговли нефтью. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, передаёт Интерфакс.

Обоснование Тегерана

Власти страны объясняют инициативу тем, что Иран несет расходы на обеспечение безопасности судоходства в регионе. Депутат Мохаммадреза Резаи Коучи подчеркнул, что плата за безопасный проход является «естественной» практикой.

Глобальные риски

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, являясь единственным морским путем для экспорта нефти из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ и Ирака. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти.

Пока остается неясным, коснутся ли новые сборы всех судов или будут избирательными. Введение платы может привести к росту стоимости фрахта и цен на энергоносители, а также спровоцировать дипломатический конфликт с крупными мировыми державами.

Для России пролив открыт

Ормузский пролив остаётся открытым для прохода российских судов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

«Для нас Ормуз открыт», — подчеркнул он.

Иран настаивает на том, что запрещает проход через Ормузский пролив для судов, следующих из портов или в порты союзников Израиля и США, независимо от пункта назначения. На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.