Цифровой фронт: Минцифры заставляет Яндекс, Сбер и Wildberries блокировать пользователей с VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) поручило руководителям крупнейших российских интернет-компаний ограничить доступ пользователям с включенными VPN-сервисами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Крайний срок для внедрения ограничений — 15 апреля.

Кто в списке и что грозит за отказ?

Требование касается владельцев ключевых платформ: от банков и маркетплейсов до классифайдов и картографических сервисов. В перечень вошли такие гиганты, как Сбербанк, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Авито, 2ГИС и другие.

За невыполнение требований компаниям грозят серьезные последствия:

- Исключение из «белого списка» (перечня социально значимых ресурсов).

- Лишение IT-льгот.

Как это будет работать?

Компании получат от Роскомнадзора список IP-адресов VPN-сервисов, подлежащих блокировке. Кроме того, им предоставят «методичку» по самостоятельной идентификации и блокировке VPN-трафика, включая те сервисы, которые регулятор еще не внес в черный список.

Главная проблема

Планируется сделать исключение для корпоративных VPN, однако надежного технического способа отличить их от обычных сервисов для обхода блокировок пока не существует.

Какие ограничения уже предложены?

Напомним, ранее Минцифры предложило новый пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив — запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN. На совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с представителями бизнеса возможные меры по ограничению обхода блокировок, вызванных использованием VPN-технологий. VPN (Virtual Private Network) позволяет пользователям скрывать своё реальное местоположение и зашифровывать интернет-трафик, что затрудняет контроль над доступом к заблокированным ресурсам.

Обсуждение новых мер совпало с предполагаемой датой блокировки мессенджера Telegram в России, которая, по данным источников РБК, может наступить в начале апреля. С августа 2025 года Роскомнадзор ограничил видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, а с февраля текущего года начал замедлять работу Telegram, что повлияло на скорость передачи сообщений и медиафайлов. В марте Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в Telegram незаконным, однако до конца 2026 года действует переходный период без привлечения к ответственности.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.