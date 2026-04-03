Половина авиакомпаний прекратила полеты на Сейшелы из-за кризиса на Ближнем Востоке

Около 50% авиакомпаний прекратили полеты на Сейшелы из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявила министр транспорта страны Вероника Лапорт. Ключевая проблема – зависимость от маршрутов через Персидский залив, после сбоев в регионе многие перевозчики остановили рейсы, что стало серьезным ударом по экономике островов, основанной на туризме. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.

На этом фоне усиливается роль России. Министр предложила увеличить частоту рейсов «Аэрофлота» и проработать код-шеринг с национальным перевозчиком Сейшел. Спрос уже есть: рейсы российской авиакомпании заполнены полностью, выполняются три раза в неделю, и попасть на них сложно – сама министр с трудом нашла место.

У россиян есть еще один популярный стыковочный хаб для перелета на Сейшелы – Эфиопия. Авиакомпания Ethiopian Airlines ранее сообщила, что увеличивает количество кресел на маршруте Москва – Сейшелы за счет постановки широкофюзеляжных самолетов Airbus A350 и Boeing 787.

Напомним, совместная операция вооруженных сил Израиля и США против ключевых объектов Ирана началась более месяца назад, утром 28 февраля. Иран незамедлительно отреагировал массированными запусками ракет и беспилотников по территориям Израиля. МИД Ирана выразил решительное осуждение агрессии США и Израиля, обозначив её как военное нападение и потребовав вмешательства ООН и международного сообщества для восстановления порядка и стабильности. Одновременно поступили сообщения о нанесенных ударах по американским военным базам в регионе Персидского залива. Лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в ходе совместной операции США и Израиля в своей резиденции.