Для роста турпотока из Китая России потребуется до 100 дополнительных рейсов в неделю

«На прошлой неделе с Минтрансом мы обсуждали потребность в авиации для увеличения турпотока, например, из Китая, под те целевые задачи, которые у нас стоят. И фиксируем, что нам даже в ближайшее время потребуется до 100 дополнительных рейсов в неделю для того, чтобы выходить на целевые показатели», – передает его заявление ТАСС.

Вопрос увеличения авиасообщения с Китаем становится особенно актуальным на фоне кризиса на Ближнем Востоке, который уже привел к сокращению полетов на популярные пляжные направления. К примеру, половина авиакомпаний прекратила полеты на Сейшелы.