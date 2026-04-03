С какими проблемами столкнулся российский бизнес в 2025 году?

По данным опроса общественной организации «Опора России», 70% руководителей предприятий заявили о падении выручки в 2025 году. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, почти 95% опрошенных констатировали ухудшение финансового положения их бизнеса.

«Кроме того, "Опора России" фиксирует резкий рост уходов малых и микропредприятий с рынков», — сообщает эксперт. По ее информации, за полный 2025 год бизнес свернули 38% индивидуальных предпринимателей, а лишь за первый квартал 2026-го — 34%.

Мильчакова полагает, что массовое закрытие ИП обусловлено повышением НДС и порога минимальной выручки, необходимой микропредприятиям, применяющим УСН, для освобождения от уплаты НДС, с 10 млн до 60 млн руб. в год. «На ухудшение финансовых результатов как МСП, так и крупного бизнеса в 2025 году могла повлиять высокая ключевая ставка ЦБ РФ и, соответственно, высокие проценты банков по кредитам», — поясняет аналитик. Она уточняет, что это увеличивало финансовые расходы бизнеса и негативно влияло на доналоговую и чистую прибыль.

По словам Мильчаковой, повышение в прошлом году ставки налога на прибыль до 25% оказало дополнительное давление на бизнес, в том числе крупный, что выразилось в снижении чистой прибыли. «Некоторые небольшие предприятия, чтобы избежать роста налоговой нагрузки, вообще ушли в теневой сектор», — добавляет эксперт.

Аналитик отмечает, что падение выручки более чем у 2/3 опрошенных предприятий в 2025 году могло быть связано со снижением платежеспособного спроса, сокращением количества заказов на фоне замедления российской экономики. «А если предприятие являлось экспортером, то еще и с ухудшением конъюнктуры мировых рынков и укреплением рубля», — уточняет Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что больше остальных от укрепления рубля и высокой ключевой ставки ЦБ РФ пострадали черная металлургия и угольная промышленность. «Росстат оценил падение в металлургической отрасли в 2,1% в годовом сопоставлении», — приводит данные Мильчакова. По ее информации, по данным Всемирной ассоциации стали, производство в натуральном выражении сократилось на 4,5% г/г.

«По подсчетам Минэнерго, добыча угля в России за 2025 год снизилась на 0,8% г/г», — сообщает аналитик. Она добавляет, что сальдированный убыток угольной промышленности за январь 2026-го, по данным Росстата, увеличился вчетверо, достигнув 25 млрд руб.

«На наш взгляд, первый квартал 2026 года все еще будет невыразительным по результатам работы бизнеса, в частности отраслей, наиболее чувствительных к высоким процентным ставкам», — считает Мильчакова. Однако, по ее мнению, во втором квартале по мере снижения ставок по кредитам в российской промышленности и сфере услуг и адаптации бизнеса к новым ставкам НДС можно будет увидеть улучшение.

«Прогнозируем рост российского ВВП и промпроизводства по итогам 2026 года на 1,5% и 2% г/г соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.