Южная Корея собирается возобновить импорт российской нефти

К Филиппинам, начавшим вновь приобретать российскую нефть, готовится присоединиться Южная Корея. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, об этом заявил глава Корейско-российского делового совета Пак Чжонхо на первом Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Напомним, что с 2022 года из-за опасения вторичных санкций Южная Корея прекратила импорт российской нефти, доля которой составляла около 6%», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, заменило эти объемы сырье из ближневосточных стран, однако из-за блокады Ормузского пролива в стране наблюдается дефицит топлива.

Аналитик обращает внимание, что на днях LG Chem приобрела у России 27 тыс. тонн прямогонного бензина (нафты), использующейся при производстве светлых нефтепродуктов. «Поскольку российский экспорт нефти морским путем временно выведен из-под санкций, в Южной Корее в приоритетном порядке пока будет рассматриваться импорт российской нафты», — уточняет Мильчакова.

Эксперт не исключает, что в ходе консультаций с правительством южнокорейские производители нефтепродуктов примут оптимальное решение, которое, в том числе, может включать закупку сырой нефти. «Южная Корея импортирует нефть и нефтепродукты из США, но само по себе рассмотрение вопроса о возобновлении поставок из России говорит о том, что южнокорейским производителям нефтепродуктов американская нефть не очень выгодна», — подчеркивает Мильчакова.

По ее словам, нефть из США доставляется в Южную Корею вдвое дольше, чем из России, а стоимость ее транспортировки вдвое-втрое дороже, чем из РФ или с Ближнего Востока. «При этом в сланцевой американской нефти могут содержаться примеси, ухудшающие качество произведенных из нее нефтепродуктов», — добавляет аналитик.

«Высокий спрос на российские сорта нефти со стороны азиатских стран в сочетании с благоприятной ценовой динамикой может, по нашему мнению, стать ключевым фактором роста бюджетных доходов РФ в 2026 году», — считает Мильчакова.

«Мы ожидаем, что в текущем году нефтегазовый сектор обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере 1,5–3 трлн руб.», — заключает Наталья Мильчакова.