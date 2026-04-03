В Приангарье при поддержке Эн+ проходит чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями

В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Абилимпикс». Это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Состязания проходят с 31 марта по 3 апреля. Компания Эн+ поддержала чемпионат, выступив одним из партнеров конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Автор: Дарья Бузунова

Участниками регионального этапа стали около 300 человек – студенты, специалисты, школьники. Они будут соревноваться на 25 площадках в разных городах региона: в Иркутске, Ангарске, Братске, Железногорск-Илимском и Черемхово.

Торжественная церемония открытия состоялась 1 апреля в Иркутске, на ней присутствовали представители областного правительства, Законодательного собрания, педагогических и общественных организаций, компаний-партнеров конкурса, а также сами конкурсанты и эксперты, оценивающие состязания. Видеопривет для участников записала триумфатор недавних Паралимпийских Игр, уроженка Иркутской области, горонолыжница Варвара Ворончихина.

От энергохолдинга Эн+ участников поприветствовал директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда. Для компании социальная ответственность – основа корпоративной культуры. Поддерживая подобные мероприятия, энергохолдинг вкладывается в развитие местных сообществ и помощь в создании комфортной среды для жителей.

– Энергетики – это люди, которые обеспечивают бесперебойную работу технически сложных систем, наполняют теплом и светом наши дома. В нашей компании ценятся профессионализм, сосредоточенность, упорство и умение преодолевать любые трудности – качества, которые присущи и участникам сегодняшнего чемпионата. Так что мы с вами разделяем одни ценности, – отметил Вадим Чеверда. – На протяжении многих лет движение «Абилимпикс» доказывает простую и великую истину: ограничение здоровья – не преграда для мастерства, таланта и достижения высоких результатов. Пусть эти состязания станут очередной ступенькой в вашем профессиональном развитии и личностном росте!

В Иркутской области чемпионат «Абилимпикс» проводится в девятый раз. В этом году представлены 38 компетенций, в том числе и новые – «Мастер народно художественных промыслов (лоскутное шитьё)», «Художник-оформитель», «Копирайтинг», «Дизайн плаката». Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве.

Основная цель чемпионатов «Абилимпикс» в России -- обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.