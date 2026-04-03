Минцифры попросило крупные интернет-площадки помочь с блокировкой VPN: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Минцифры попросило крупные интернет-площадки помочь с блокировкой VPN, налоговая начнет проверять переводы россиян, инвестиции в торговую недвижимость достигли исторического рекорда, а в Иркутской области собственник лишился участка, поскольку его запустил. Подробнее – в обзоре СИА.

Блокировка VPN

Минцифры РФ провело совещание с руководителями компаний и попросило крупные российские интернет-площадки ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN. «Информацию подтверждаю. С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик. В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями», – сказал ТАСС представитель одной из компаний, который участвовал в мероприятии.

Порог для контроля

Налоговая начнет проверять переводы россиян, если они превысят 2,4 млн руб. в год: соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Такой лимит соответствует максимальному доходу для самозанятого и размеру дохода физлица для применения минимальной ставки НДФЛ. Граждан, декларирующих доходы и уплачивающих налоги, контроль не затронет. Инициатива направлена на обнаружение признаков ведения предпринимательской деятельности.

Инвестиционный рекорд

Инвестиции в торговую недвижимость в России по итогам первого квартала 2026 года составили 62 млрд рублей – это рекордное значение. В сравнении с прошлым годом оно выросло в 5,5 раза. Вместе с тем этом общий объем вложений во все коммерческие объекты за этот же период сократился на 18% – до 189 млрд рублей, отмечают аналитики.

Изъятие участка

В Иркутском районе собственник лишился земельного участка площадью 1,9 га в урочище Зверевское, поскольку его запустил. Владелец не предотвратил зарастание сельхозугодий деревьями и кустарниками, нарушив требования земельного законодательства. Поскольку участок не использовался по целевому назначению более трех лет, его решили изъять. Землю продадут на торгах.

Долги по выплатам

Авиакомпанию «ИрАэро» из Иркутска уличили в невыплате сотрудникам свыше 1,9 млн рублей за сверхурочную работу. «В течение 2025 года полетное время членов экипажей превышало допустимую норму – 90 часов в месяц, сверхурочная работа не учитывалась и не оплачивалась», – сообщили в прокуратуре, после вмешательства которой 112 человек получили указанную сумму. Перевозчика оштрафовали.