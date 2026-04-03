Интернет и свет в одном приложении: услуги Эн+ Телеком появились в личном кабинете «Иркутскэнергосбыта»

Эн+ Телеком объявляет о завершении пилотного проекта и полномасштабном запуске интеграции своих сервисов с цифровыми платформами «Иркутскэнергосбыта» (ИЭСБК). У клиентов появилась возможность подключить услуги интернет-провайдера из личного кабинета и мобильного приложения «Иркутскэнергосбыт».

Успешный тестовый этап, проходивший в нескольких населенных пунктах Иркутского района, подтвердил востребованность нового формата взаимодействия: участники пилота активно связывали лицевые счета в двух сервисах и оформляли заявки на подключение интернета. Сегодня функционал масштабирован на всю зону присутствия компании Эн+ Телеком.

Главное изменение для пользователей – интеграция сервисов двух компаний. В обновленном личном кабинете ИЭСБК появился выделенный раздел Эн+ Телеком, который становится полноценным цифровым каналом связи с провайдером, позволяя решать любые вопросы без установки дополнительных приложений. Пользователи могут не только передавать показания и оплачивать электроэнергию, но и оставить заявку на подключение интернета и цифрового телевидения Всю дальнейшую коммуникацию по подключению и обслуживанию берет на себя оператор связи.

Новый сервис будет полезен не только жителям региона, но и представителям бизнеса. Для юридических лиц в личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта» также реализована возможность оставить заявку на подключение к услугам Эн+ Телеком, что позволит компаниям оперативно решать вопросы организации качественной связи.

«Для нашей компании важно, чтобы сервисы были не просто доступными, а по-настоящему удобными. Объединив усилия с «Иркутскэнергосбытом», мы убрали лишние шаги. Теперь подключить интернет так же просто, как передать показания счетчика. Мы хотим, чтобы современные технологии были рядом с каждым домом в области без сложностей и лишних приложений», – отметил генеральный директор Эн+ Телеком Максим Павленко.

Новый сервис уже доступен для всех абонентов в зоне покрытия сети Эн+ Телеком. Чтобы узнать о технической возможности подключения, достаточно авторизоваться в приложении «Иркутскэнергосбыт» и перейти в раздел ЭН+ Телеком.