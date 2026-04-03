Ремонт Харлампиевского храма завершили в Иркутске

Комплексный ремонт памятника истории и культуры федерального значения – Харлампиевского храма – завершен в Иркутске. В 2025 году состоялся последний этап восстановления, сообщили в областном правительстве.

«Мы видим храм в законченном виде. В марте исполнилось 20 лет, как мы приступили к его восстановлению, проведению ремонтно-реставрационных работ и теперь получили такой замечательный результат», – прокомментировал протоиерей, настоятель Михайло-Архангельского Харлампиевского храма Евгений Старцев.

В 2025 году на восстановление было выделено 7,2 млн рублей. Деньги направили на ремонта фасадов, цоколя и отмостки.

В советское время церковь утратила все главы с колоколами и крестами, была перестроена под общежитие, потом здание использовали различные учреждения, в 80-х годах забросили. В 2006 году в нем начали капитальный ремонт и реставрацию.