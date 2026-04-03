«Лобовая мера»: глава «Билайна» объяснил, почему невозможно брать плату только за VPN

Выступая на конференции «Ведомостей», Сергей Анохин («Вымпелком») объяснил проблему тарификации VPN.

Почему нельзя брать плату только за VPN?

По словам Анохина, технически невозможно отделить трафик, проходящий через VPN, от обычного международного трафика. Операторы видят, что данные уходят за границу, но не могут определить, используется ли при этом технология обхода блокировок.

Как будет работать новая мера?

Из-за невозможности точечного контроля предлагается «линейная лобовая мера»: установить общий лимит на зарубежный трафик (обсуждается порог в 15 ГБ в месяц). Весь трафик сверх этого лимита будет считаться платным.

Сколько это будет стоить?

По неофициальной информации, стоимость одного дополнительного гигабайта может составить около 150 рублей. Ресурс iPhones.ru подсчитал, что при активном использовании интернета (около 80 ГБ зарубежного трафика в месяц) пользователю придется заплатить оператору более 10 000 рублей сверх тарифа.

Какие ограничения предложены?

Напомним, ранее Минцифры предложило новый пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив — запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN. На совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с представителями бизнеса возможные меры по ограничению обхода блокировок, вызванных использованием VPN-технологий. VPN (Virtual Private Network) позволяет пользователям скрывать своё реальное местоположение и зашифровывать интернет-трафик, что затрудняет контроль над доступом к заблокированным ресурсам.

Обсуждение новых мер совпало с предполагаемой датой блокировки мессенджера Telegram в России, которая, по данным источников РБК, может наступить в начале апреля. С августа 2025 года Роскомнадзор ограничил видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, а с февраля текущего года начал замедлять работу Telegram, что повлияло на скорость передачи сообщений и медиафайлов. В марте Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в Telegram незаконным, однако до конца 2026 года действует переходный период без привлечения к ответственности.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.