Капремонт 1,5 тысячи домов проведут в Иркутской области в 2026 году

В этом году в Иркутской области проведут капитальный ремонт в 1509 домах. За первый квартал года подрядчики уже отремонтировали 109 объектов, сообщили в региональном правительстве.

«Всего запланировано провести обновление электросетей в 287 домах, модернизацию систем отопления в 237 домах, ремонт водоснабжения в 223 домах, привести в порядок водоотведение в 238 домах. Также предусмотрена замена газового оборудования в 11 домах, установка 42 лифтов в 21 доме, капитальный ремонт крыш в 449 домах, утепление и обновление фасадов в 416 домах, ремонт подвалов в 223 домах и укрепление фундаментов в шести домах», – рассказали власти.

Кроме того, в Приангарье есть муниципалитеты, которые взяли на себя функцию технического заказчика и сами составляют программу и организуют работы по капремонту на своей территории. Это Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское и Свирск – там в этом году обновят 106 МКД.

В 2025 году Фонд выполнил план на 100%, отремонтировав 1294 дома. Были обновлено 306 крыш, утеплены 253 фасада, отремонтированы 25 лифтов в 11 домах, отремонтированы 178 систем отопления, новое водоснабжение получили 178 домов, обновленное электроснабжение – 154 дома, отремонтированное водоотведение – 93 дома, подвалы и отмостки – 89 домов.