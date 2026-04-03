Иркутский бар The show must go on закрывается: «Мы работаем последний месяц»

The show must go on bar в Иркутске объявил о закрытии. Он работает последний месяц, говорится в соцсетях организации.

«Show Must go on bar, ставший для многих домом, местом, где рождалась магия, любовь и даже семьи, звучали аплодисменты, завершает свою работу с 1 мая», – отмечается в сообщении.

В апреле заведение намерено работать в прежнем режиме, подготовив для посетителей различные шоу-программы.

Show must go on – это бар с караоке и шоу-программами в Иркутске. Заведение располагается в центре города, на улице Карла Маркса. Его особенностью является постоянный коллектив артистов, которые показывают гостям театрально-танцевальные постановки.

/ Сибирское Информационное Агентство /
