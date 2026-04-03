Дерипаска ответил на критику после предложения работать по 12 часов

Олег Дерипаска ответил на критику в свой адрес после призывов перевести россиян на шестидневную рабочую неделю по 12 часов.

«Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит», – написал бизнесмен в соцсетях, комментируя негативную реакцию на свою инициативу.

Ранее предприниматель заявил, что у страны остался лишь один главный ресурс – национальная способность мобилизоваться в тяжелые минуты. Дерипаска призвал бизнес перейти на 12-часовой график работы («с восьми до восьми, включая субботу»), чтобы ускорить прохождение этого этапа трансформации.