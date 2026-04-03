140 миллионов часов киносмотрения за год, или что клиенты выбирают в мультиподписке MiXX

Мобильный оператор T2 подводит итоги пользования самых востребованных сервисов в рамках мультиподписки MiXX. За последний год клиенты подписки провели 140 млн часов за просмотром фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. На музыку и подкасты в стриминговых сервисах они потратили 99 млн часов. Пользователи MiXX могут увидеть личные итоги в «Сториз» приложения Т2 и получить подарки от партнеров в честь 4-летней годовщины запуска флагманского продукта.

За год Т2 значительно развила линейку мультиподписок. Компания запустила геймерскую подписку MiXX Play Pro, а сервис MiXX подтвердил свой лидерский статус, возглавив рейтинг мультиподписок агентства Frank RG по наполнению контентом.

Свои личные результаты клиенты смогут увидеть в разделе «Сториз» мобильного приложения Т2. Абоненты могут узнать, сколько времени они пользуются подпиской, сколько гигабайтов трафика получили в рамках подписки и насколько уникальна их сборка сервисов. Т2 также подготовила подарки от партнеров для пользователей MiXX.

«Подписке MiXX уже четыре года. Все эти годы мы стремимся предлагать лучший оффер в каждой категории развлечений, будь то кино, музыка или игры. Видим, что пользователи ценят такой подход и продолжают пользоваться сервисом. В день рождения мы не только подводим итоги, но и благодарим клиентов персональными подарками. Впереди нас ждут обновления и новые достижения, и мы рады продолжать этот путь вместе с нашими абонентами», – Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2.

«Сегодня MiXX объединяет кино, музыку, книги, финсервисы и антивирус, скидки и кешбэк в магазинах-партнерах, а также другие полезные опции. Ориентируясь на интересы пользователей, мы продолжаем активно сотрудничать с компаниями, являющимися лидерами в своих нишах, и укреплять позиции MiXX как одной из самых содержательных и выгодных подписок на рынке. Подключить услугу, кстати, могут абоненты любых операторов связи, получив месяц пользования подпиской в подарок», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.