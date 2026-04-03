Названы застройщики-лидеры Иркутской области по объему текущего строительства в марте 2026 года

ГК «Новый город» остается лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в Иркутской области по объему текущего строительства.

На начало апреля 2026 года доля рынка ГК «Новый город» в регионе составила 12% – 99,3 тыс. м². В тройке лидеров также ГК ДомСтрой (56 тыс. м², 6,77%) и ГК Грандстрой (54,7 тыс. м², 6,61%).

Ранее стало известно, что ввод многоквартирных домой в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году. В регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).