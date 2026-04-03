Число вакансий с доплатой за переработки выросло на 29% в 2026 году

Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки и совмещение функций, показало исследование hh.ru. С начала 2026 года в России было открыто почти 9 тыс. вакансий, предполагающих доплату за сверхнагрузки, что на треть больше, чем годом ранее.

Чаще всего такие предложения встречаются в отраслях розничной торговли, продуктового ритейла и в медицинских организациях. Примечательно, что доплата за дополнительные работы предлагается в основном для начинающих и неопытных специалистов – 91% от всех подобных вакансий. Преимущественно доплаты предназначены для штатных работников (90%), остальные приходятся на частичную занятость, подработку и вахту.

Юрист hh.ru Александр Кузнецов пояснил, что сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, имеет право требовать доплату. Если работодатель отказывает, добиться выплаты можно через суд, подтвердив факт переработки внутренней перепиской, актами ОТК или свидетельскими показаниями.

Доплата за выполнение дополнительных работ в законе не прописана, но работодатель не должен устанавливать символические выплаты. Размер вознаграждения может быть фиксированным или процентным от оклада. Работник имеет право отказаться от выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором, без применения санкций – это не является нарушением трудовой дисциплины.

Чтобы избежать споров, работодатель обязан получить согласие работника и закрепить содержание, сроки и объем дополнительных работ дополнительным соглашением. Если же сотрудник выполняет сверхурочную работу по собственной инициативе без указаний от работодателя, доплата обычно не предусмотрена. Рост числа вакансий с доплатой эксперты связывают с дефицитом квалифицированных кадров и увеличением нагрузки на действующих сотрудников.