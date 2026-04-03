«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Полиция показала кадры с места гибели двоих рыбаков, утонувших в Братском районе

Подводный дрон обнаружил тела рыбаков, пропавших в Братском районе Иркутской области. Кадры с места событий опубликовало ГУ МВД России по региону в своем канале в мессенджере Max.

<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области</p>

Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области

«Полицейские и спасатели завершили поисковые мероприятия на Братском водохранилище. Тела двоих погибших рыбаков обнаружены при помощи подводной камеры. Глубина в месте происшествия составляет 10 метров.  Предварительная причина – несчастный случай», – сообщили правоохранители.

<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области</p>

Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области

Известно, что сообщение о пропаже людей поступило в МВД 30 марта. Полицейские со спасателями на аэролодке обследовали акваторию и нашли место провала, а также привлекли оператора подводного дрона, который обнаружил погибших.

Двое мужчин в возрасте 65 лет и 71 года на автомобиле «Нива»  уехали на рыбалку 29 марта. Они двигались по льду реки Ия в узком месте между скалами, где течение возрастает, подтачивая лед снизу. Несоблюдение правил безопасности привело к трагедии.


<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области</p> <p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркуткой области</p>
